Chiara Ferragni e Fedez, in arrivo un docu-reality su Amazon Prime Video? (Di martedì 13 aprile 2021) Secondo alcuni rumors Chiara Ferragni e Fedez saranno i protagonisti di un docu-reality su Amazon Prime Video in stile Casa Vianello: quanto c'è di vero? Presto potremmo vedere Chiara Ferragni e Fedez protagonisti di un docu-reality su Amazon Prime Video? La gustosa indiscrezione è stata data per la prima volta qualche settimane fa da Santo Pirotta a Ogni Mattina ed è stata ripesa in queste ore da DavideMaggio.it. Chiara Ferragni e Fedez sono già presenti sulla piattaforma streaming di Amazon, la prima con Chiara

