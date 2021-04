"Ancora resistendo": il messaggio dal carcere di Patrick Zaki nascosto in una copia di "Cent'anni di solitudine" (Di martedì 13 aprile 2021) “Ancora resistendo, grazie per il supporto tutti tutti”, è questo il messaggio che Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna detenuto al Cairo con l’accusa di propaganda sovversiva su internet, ha consegnato alla fidanzata all’interno di una copia di “Cent’anni di solitudine”. Quando la ragazza ha cercato di consolarlo, Patrick “ha sorriso con sarcasmo dicendo che si sta provando ad adattare alla prigione, in un modo che faceva intendere che ha perso la speranza di essere liberato presto e che sta rimanendo forte per coloro che ama”. For Italian please scroll down: Patrick’s girlfriend was able to visit him today. He seemed fine in general, but he...Pubblicato da ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) “, grazie per il supporto tutti tutti”, è questo ilche, lo studente egiziano dell’Università di Bologna detenuto al Cairo con l’accusa di propaganda sovversiva su internet, ha consegnato alla fidanzata all’interno di unadi “di”. Quando la ragazza ha cercato di consolarlo,“ha sorriso con sarcasmo dicendo che si sta provando ad adattare alla prigione, in un modo che faceva intendere che ha perso la speranza di essere liberato presto e che sta rimanendo forte per coloro che ama”. For Italian please scroll down:’s girlfriend was able to visit him today. He seemed fine in general, but he...Pubblicato da ...

amnestyitalia : Ieri la ragazza di #PatrickZaki ha potuto fargli visita nel carcere di Tora. Patrick le ha dato il libro '100 anni… - Corriere : Zaki dal carcere: «Resisto ancora Grazie per il supporto di tutti» - 6000sardine : La ragazza di #Patrick #zaki oggi gli ha fatto visita. Patrick le ha lasciato questo biglietto. “Ancora resistendo… - eidos_psiche : RT @GiuseppeTurrisi: 'Ancora Resistendo, grazie a tutti per il supporto'. #PatrickZaki (Le parole scritte sul libro '100 anni di solitud… - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: 'Ancora resistendo': il messaggio dal carcere di Patrick Zaki nascosto in una copia di 'Cent'anni di solitudine' https:… -