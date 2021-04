5G, il futuro della rete mette a rischio la nostra salute? (Di martedì 13 aprile 2021) L’accelerazione del governo Draghi sul 5G e gli importanti investimenti previsti utilizzando una quota del Recovery Fund, lanciano l’Italia a grande velocità verso questa tecnologia. Il nuovo esecutivo ha deciso di ritoccare al rialzo l’investimento già promosso dal precedente governo Conte. Si parla di un aumento di 2,5 miliardi di euro rispetto ai 4,2 previsti nel primo piano su cui è di fatto caduto il l’esecutivo precedente. Una scelta politica precisa che segue la linea della digitalizzazione di tutto il Paese per competere con le altre grandi potenze europee. Ma a quale costo per la salute dei cittadini? Sono diverse le posizioni a riguardo ed è in atto un vero e proprio scontro tra poteri dello Stato. Secondo l’Istituto superiore di sanità il rischio legato al 5G è il cosiddetto “beamforming”, il processo di surriscaldamento ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 aprile 2021) L’accelerazione del governo Draghi sul 5G e gli importanti investimenti previsti utilizzando una quota del Recovery Fund, lanciano l’Italia a grande velocità verso questa tecnologia. Il nuovo esecutivo ha deciso di ritoccare al rialzo l’investimento già promosso dal precedente governo Conte. Si parla di un aumento di 2,5 miliardi di euro rispetto ai 4,2 previsti nel primo piano su cui è di fatto caduto il l’esecutivo precedente. Una scelta politica precisa che segue la lineadigitalizzazione di tutto il Paese per competere con le altre grandi potenze europee. Ma a quale costo per ladei cittadini? Sono diverse le posizioni a riguardo ed è in atto un vero e proprio scontro tra poteri dello Stato. Secondo l’Istituto superiore di sanità illegato al 5G è il cosiddetto “beamforming”, il processo di surriscaldamento ...

