Vaccini ai detenuti, gaffe di Salvini: in Lombardia partiti a marzo e i social non perdonano (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto"Lazio e Campania vogliono vaccinare i detenuti prima di anziani e persone disabili. Roba da matti!". Non aveva perso tempo ieri Matteo Salvini. Effettuato l'accesso a Twitter, il leader della Lega non si era lasciato pregare per attaccare Lazio e Campania. Peccato, però, che nella sua Lombardia i Vaccini nelle carceri vengano distribuiti e somministrati già tempo. Una gaffe fatta emergere dal Garante dei detenuti del Lazio: "A Salvini non far sapere che in Lombardia e Veneto le vaccinazioni Covid 19 in carcere sono iniziate a marzo". Il tutto non è sfuggito al popolo della rete e, proprio su Twitter, a balzare in tendenza è stato #SalviniPagliaccio. I cinguettii sul leader del Carroccio ...

