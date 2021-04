Uomini e donne anticipazioni: GIACOMO e CAROLINA in esterna! (Di lunedì 12 aprile 2021) Nelle prossime puntate di Uomini e donne protagonisti saranno i giovani tronisti Massimiliano Mollicone e GIACOMO Czerny. Leggi anche: Uomini E donne oggi, 9 aprile: la dama ISABELLA al centro della scena Come abbiamo visto nelle ultime settimane, GIACOMO ha approfondito la conoscenza con Martina Grado, con la quale è uscito un paio di volte riuscendo a instaurare un ottimo feeling. Queste continue attenzioni del tronista verso Martina hanno invece deluso CAROLINA Ronca, che è stata completamente ignorata da GIACOMO nell’ultimo periodo. La corteggiatrice avrà il dubbio che il ventiseienne non sia più interessato a lei, data l’assoluta indifferenza con cui viene trattata. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 12 aprile 2021) Nelle prossime puntate diprotagonisti saranno i giovani tronisti Massimiliano Mollicone eCzerny. Leggi anche:oggi, 9 aprile: la dama ISABELLA al centro della scena Come abbiamo visto nelle ultime settimane,ha approfondito la conoscenza con Martina Grado, con la quale è uscito un paio di volte riuscendo a instaurare un ottimo feeling. Queste continue attenzioni del tronista verso Martina hanno invece delusoRonca, che è stata completamente ignorata danell’ultimo periodo. La corteggiatrice avrà il dubbio che il ventiseienne non sia più interessato a lei, data l’assoluta indifferenza con cui viene trattata. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...

Advertising

luigidimaio : Oggi, nel 169° #AnniversarioPolizia, voglio rinnovare il mio ringraziamento alle donne e agli uomini della… - poliziadistato : #10aprile 169° #AnniversarioPolizia Il Presidente #Mattarella 'Le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno… - Roberto_Fico : Grazie alle donne e agli uomini della @poliziadistato che con dedizione e spirito di sacrificio svolgono il loro la… - harrysvhands : RT @sheslayss: Inutile scomodare Nietzsche per dire l'ennesima cazzata misogina. Gli uomini si sentono toccati dal movimento me too perché… - Francesco_858 : RT @Farrah88760586: Le Donne ritratte dallo sguardo degli uomini #womensart -