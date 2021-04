Scontri e bombe carta al sit-in 'IoApro' a Roma (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Scontri, fumogeni e bombe carta a Roma durante il sit-in non autorizzato dei manifestanti del movimento "IoApro" che ha chiamato a raccolta persone da tutta Italia. In piazza San Silvestro un gruppo di manifestanti con le braccia alzate si è diretto verso il cordone delle forze dell'ordine. In testa, alcuni giovani di estrema destra che hanno lanciato fumogeni e alcune bombe carta sul lato di via del Tritone. Contro di loro si sono levate le proteste di alcuni ristoratori: "non siete lavoratori, cosa volete?", hanno gridato. Intanto gli agenti in tenuta antisommossa hanno posizionato i blindati per evitare che i manifestanti potessero arrivare a Montecitorio. "Siamo tutti arrivati a Roma, hanno fatto di tutto per bloccarci" ha raccontato Momi ... Leggi su agi (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI -, fumogeni edurante il sit-in non autorizzato dei manifestanti del movimento "" che ha chiamato a raccolta persone da tutta Italia. In piazza San Silvestro un gruppo di manifestanti con le braccia alzate si è diretto verso il cordone delle forze dell'ordine. In testa, alcuni giovani di estrema destra che hanno lanciato fumogeni e alcunesul lato di via del Tritone. Contro di loro si sono levate le proteste di alcuni ristoratori: "non siete lavoratori, cosa volete?", hanno gridato. Intanto gli agenti in tenuta antisommossa hanno posizionato i blindati per evitare che i manifestanti potessero arrivare a Montecitorio. "Siamo tutti arrivati a, hanno fatto di tutto per bloccarci" ha raccontato Momi ...

