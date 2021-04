Sassuolo | tocca ancora a Raspadori | titolare contro il Benevento

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 aprile 2021) La 30a giornata di Serie A si chiude questa sera con il posticipo fraSenza l’infortunato Francesco Caputo, per la terza partita consecutiva sarà Giacomoa guidare l’attacco del. Il tecnico Roberto De Zerbi difficilmente gli concederàla fascia da capitano ma come riporta Gazzetta dello Sport, la maglia danon è in dubbio. Dietro di lui agiranno Boga, Djuricic e Haraslin mentre a centrocampo si rivedrà Manuel Locatelli uscito dall’isolamento imposto dalla società neroverde in seguito al cluster scoppiato in Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.