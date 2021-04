San Basilio, riapre strada ma rimangono avvallamenti (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – Ha riaperto via Filottrano, a San Basilio, periferia est di Roma. La strada era stata chiusa per oltre due mesi per sistemare una buca al centro del manto stradale. L’intervento, pero’, ha riguardato solo una parte: sono infatti rimasti degli avvallamenti che creano difficolta’ al passaggio delle automobili. La chiusura della strada aveva portato anche alla deviazione della linea bus 343. Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – Ha riaperto via Filottrano, a San, periferia est di Roma. Laera stata chiusa per oltre due mesi per sistemare una buca al centro del mantole. L’intervento, pero’, ha riguardato solo una parte: sono infatti rimasti degliche creano difficolta’ al passaggio delle automobili. La chiusura dellaaveva portato anche alla deviazione della linea bus 343.

