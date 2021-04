Roma, il movimento “Io Apro” sfida i divieti, attese migliaia di persone a Montecitorio (Di lunedì 12 aprile 2021) Sfideranno divieti e anche il maltempo ma i manifestati di “Io Apro” oggi saranno a Montecitorio nella Capitale per protestare contro le chiusure imposte dal Governo. Lo hanno ribadito anche ieri sera in Tv vari appartenenti al movimento e l’appello è stato rilanciato ovunque sui social: a Roma si andrà in un modo o nell’altro. Difficile stimare la portata di questa nuova iniziativa dopo la grande adesione riscossa lo scorso 6 aprile dove si erano verificate anche tensioni con le forze dell’ordine. Ventimila persone? Cinquantamila? Cifre e numeri si rincorrono da giorni facendo salire l’asticella dell’attenzione. Anche perché stavolta, come ribadito ieri dalla Questura, la manifestazione “non è stata autorizzata” perché la Piazza è stata già concessa ad un’altra manifestazione. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) Sfiderannoe anche il maltempo ma i manifestati di “Io” oggi saranno anella Capitale per protestare contro le chiusure imposte dal Governo. Lo hanno ribadito anche ieri sera in Tv vari appartenenti ale l’appello è stato rilanciato ovunque sui social: asi andrà in un modo o nell’altro. Difficile stimare la portata di questa nuova iniziativa dopo la grande adesione riscossa lo scorso 6 aprile dove si erano verificate anche tensioni con le forze dell’ordine. Ventimila? Cinquantamila? Cifre e numeri si rincorrono da giorni facendo salire l’asticella dell’attenzione. Anche perché stavolta, come ribadito ieri dalla Questura, la manifestazione “non è stata autorizzata” perché la Piazza è stata già concessa ad un’altra manifestazione. I ...

