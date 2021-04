Roma-Ajax: probabili formazioni e tv (Di lunedì 12 aprile 2021) Giovedì 15 aprile 2021 alle 21.00 all’Olimpico si disputerà Roma-Ajax, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’andata i giallorossi si sono imposti per 2 a 1 alla Johan Crujiff Arena, grazie alle reti di Pellegrini e Ibanez. Come arrivano le due squadre? I giallorossi, dopo il successo dell’andata, passerebbero il turno anche in caso di sconfitta per 1 a 0. In caso di 2 a 1 invece ci saranno supplementari e nel caso i calci di rigore. Con una sconfitta con 2 o più gol di scarto passerebbero invece gli olandesi. Nell’ultima giornata di campionato la squadra di Fonseca ha battuto 1 a 0 il Bologna in casa, in una gara molto sofferta, grazie alla rete decisiva di Borja Mayoral. Tre punti preziosi per non perdere ulteriore terreno in classifica, dove la Roma occupa la settima posizione a quota 54 punti, a -1 dalla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Giovedì 15 aprile 2021 alle 21.00 all’Olimpico si disputerà, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’andata i giallorossi si sono imposti per 2 a 1 alla Johan Crujiff Arena, grazie alle reti di Pellegrini e Ibanez. Come arrivano le due squadre? I giallorossi, dopo il successo dell’andata, passerebbero il turno anche in caso di sconfitta per 1 a 0. In caso di 2 a 1 invece ci saranno supplementari e nel caso i calci di rigore. Con una sconfitta con 2 o più gol di scarto passerebbero invece gli olandesi. Nell’ultima giornata di campionato la squadra di Fonseca ha battuto 1 a 0 il Bologna in casa, in una gara molto sofferta, grazie alla rete decisiva di Borja Mayoral. Tre punti preziosi per non perdere ulteriore terreno in classifica, dove laoccupa la settima posizione a quota 54 punti, a -1 dalla ...

Advertising

CB_Ignoranza : Sotto 1-0 e con un rigore contro, ma i giallorossi non muoiono mai. Ajax 1-2 Roma. La Lupa sbanca Amsterdam ??… - OfficialASRoma : 7??? Nessuno ha segnato più di @Mayoral_Borja in questa @EuropaLeague ?? ?? #AjaxRoma ?? - leclerckkonenn7 : Spero che la Roma non passi contro l'Ajax o non vinca l'EL solo perché voglio vedere Sir Paulo Fonseca sulla panchina della Juve. - Ftbnews24 : Roma: tre punti con la testa all'Ajax (Roma Time - Puntata n.60 del 12/04/21) - infoitsport : La testa è all'Ajax. Alla Roma basta poco per battere il Bologna -