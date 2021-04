Quirinale | Gianni Letta in campo Via libera da Pd-M5S in cambio di

(Di lunedì 12 aprile 2021)2022, sottotraccia è iniziata la partita per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Considerando il no chiaro e secco di Sergio Mattarella al bis, modello Giorgio Napolitano, e la probabile durata fino al 2023, scadenza naturale della legislatura, del governo presieduto da Mario Draghi, i partiti sono alla ricerca di un candidato che possa mettere... Segui su affaritaliani.it

Advertising

dcalpirela : RT @Affaritaliani: Quirinale, Gianni Letta in campo. Un berlusconiano capo dello Stato? - Affaritaliani : Quirinale, Gianni Letta in campo. Un berlusconiano capo dello Stato? - italianfirst2 : RT @petru49: @italianfirst2 @Quirinale Depistaggio comunista il vero nome e Gianni Letta - petru49 : @italianfirst2 @Quirinale Depistaggio comunista il vero nome e Gianni Letta -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Gianni

Affaritaliani.it

- Roma, alcolazione di lavoro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il ... conGirotto, presidente commissione industria Senato; Rossella Muroni, vicepresidente ...... alle 13, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà alper una ... Un intervento al quale dalle colonne de 'La Stampa' ha replicato lo storicoOliva, sottolineando come ...Quirinale 2022, sottotraccia è iniziata la partita per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Considerando il no chiaro e secco di Sergio Mattarella al bis, modello Giorgio Napolitano, e la ...Roma, 11 apr. Adnkronos) – Un appuntamento programmato da tempo, compatibilmente con le restrizioni legate alla pandemia, ma che giunge in un momento particolare e rappresenta l'occasione per ribadire ...