Pio e Amedeo | “La tv non deve educare” ci pensino genitori e insegnanti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 aprile 2021) Pio esi preparano al debutto di Felicissima Sera e con il loro ritorno in tv pensano a quanti minuti ci vorranno per la prima polemica sui social. Conquistano il venerdì sera di Canale 5 in cui dobbiamo aspettarci di tutto, perché per Pio esi può e sischerzare su tutto, è importante non solo per far ridere. Anticipano le critiche di chi già parte prevenuto ma si spera non andrà in onda qualcosa di simile a Emigratis. “Si può e sischerzare su tutto” in tv come un tempo. Per loro essere in due è la chiave giusta per non avere limiti. Non li hanno avuti infatti con Emigratis, il programma che ammettono ha fatto vergognare anche loro. I PARENTI DI PIO ESI VERGOGNAVANO DI EMIGRATIS E’ al Corriere che confessano: “Con Emigratis sì, interpretavamo dei personaggi, ...