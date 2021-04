Pietro Castellitto: "Il #MeToo? Un monumento all'ipocrisia, a Kevin Spacey gli hanno rovinato la vita" (Di lunedì 12 aprile 2021) Pietro Castellitto attacca l'ipocrisia del #MeToo parlando di come sia stata rovinata la vita a personaggi come Kevin Spacey, ma i social insorgono. Si accende la polemica sui social media dopo le dichiarazioni sul #MeToo rilasciate da Pietro Castellitto durante un'intervista al Corriere della Sera in cui l'attore ha criticato la campagna mediatica che ha rovinato la vita a personaggi come Kevin Spacey. Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini, interpreta Francesco Totti nella serie Sky Speravo de morì prima. Nell'intervista al Corriere, il giovane attore ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021)attacca l'delparlando di come sia stata rovinata laa personaggi come, ma i social insorgono. Si accende la polemica sui social media dopo le dichiarazioni sulrilasciate dadurante un'intervista al Corriere della Sera in cui l'attore ha criticato la campagna mediatica che halaa personaggi come, figlio di Sergioe della scrittrice Margaret Mazzantini, interpreta Francesco Totti nella serie Sky Speravo de morì prima. Nell'intervista al Corriere, il giovane attore ...

mariacarmen_88 : RT @perchetendenza: 'Nietzsche': Per questo spezzone dell'intervista di Pietro Castellitto al @Corriere - afrizox : RT @thepeopleu: *attrici molestate/violentate chiedono soldi per risarcimento danni* Pietro Castellitto: - avvolgimidivita : RT @believeinmusic_: Grazie a Pietro Castellitto che ci ha svelato il segreto per sottrarsi ai predatori sessuali senza fare troppe storie:… - Thetigerblack4 : RT @believeinmusic_: Grazie a Pietro Castellitto che ci ha svelato il segreto per sottrarsi ai predatori sessuali senza fare troppe storie:… - fedeblen : Io ora mi chiedo cosa ne pensi la Mazzantini delle parole del figlio (Pietro Castellitto), sono proprio curiosa. -