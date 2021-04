Patrizia De Blanck contro Luca Laurenti ad Avanti un Altro. La contessa ci va giù pesante (Di lunedì 12 aprile 2021) Domenica 11 aprile è andata in onda la prima puntata di Avanti un Altro Pure di sera, che ha visto schierate due squadre, GFVIP verso Opinionisti, volti conosciuti dunque che hanno partecipato per un nobile scopo, il premio finale è stato devoluto in beneficenza al CE.R.S, ricordiamo il sito www.adottaunangelo.it, una onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Le squadre I concorrenti della squadra GFVIP sono stati Matilde Brandi, la contessa Patrizia De Blanck, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Giacomo Urtis; nella squadra avversaria degli opinionisti sono scesi in campo Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio e Alba Parietti. La prima concorrente manco a ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 12 aprile 2021) Domenica 11 aprile è andata in onda la prima puntata diunPure di sera, che ha visto schierate due squadre, GFVIP verso Opinionisti, volti conosciuti dunque che hanno partecipato per un nobile scopo, il premio finale è stato devoluto in beneficenza al CE.R.S, ricordiamo il sito www.adottaunangelo.it, una onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Le squadre I concorrenti della squadra GFVIP sono stati Matilde Brandi, laDe, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Giacomo Urtis; nella squadra avversaria degli opinionisti sono scesi in campo Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio e Alba Parietti. La prima concorrente manco a ...

Advertising

BITCHYFit : Patrizia De Blanck senza una dente ad Avanti Un Altro: “Guardate qua, mi è saltato via” - infoitcultura : Avanti un altro: incidente per Patrizia De Blanck, Bonolis sotto shock - Video - infoitcultura : Avanti un altro: incidente per Patrizia De Blanck, Bonolis sotto shock – VIDEO - PasqualeMarro : #PatriziaDeBlanck umilia #LucaLaurenti. #Bonolis senza parole - infoitcultura : Patrizia De Blanck in tv senza un dente: 'L'ho perso addentando un biscotto' -