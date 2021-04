Palù (Aifa): «È sicuro mischiare i vaccini. Tra una dose e l’altra anche 42 giorni» (Di lunedì 12 aprile 2021) Il virologo: «anche in Italia si potrà cambiare formula se la prima iniezione è AstraZeneca. E si allunga il tempo tra le due somministrazioni» Leggi su corriere (Di lunedì 12 aprile 2021) Il virologo: «in Italia si potrà cambiare formula se la prima iniezione è AstraZeneca. E si allunga il tempo tra le due somministrazioni»

Ultime Notizie dalla rete : Palù Aifa Covid, Palù (Aifa): "È sicuro mischiare i vaccini. Tra una dose e l'altra anche 42 giorni" Siamo in guerra contro un nemico terribile, non possiamo ragionare come se vivessimo nella normalità". Giorgio Palù , virologo , presidente dell'Agenzia del farmaco Aifa, difende la doppia scelta dell'Italia: mischiare vaccini diversi e allungare l'intervallo fra le dosi . Dopo una prima dose di AstraZeneca si ...

Seconda dose di Pfizer e Moderna dopo 42 giorni, dopo ok Cts si attende quello del Governo ... al direttore generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute Giovanni Rezza, al presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli e al presidente dell'Aifa Giorgio Palù". "In ...

