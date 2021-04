“Non posso più ballare”. Jo Squillo, la triste confessione arriva in diretta: “Vi spiego cosa mi è successo” (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella giornata del 12 aprile è andata in onda la prima puntata della settimana con ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso. Ospite della trasmissione condotta da Carmelita è stata Jo Squillo e le sue dichiarazioni hanno commosso tutti. Non solo la padrona di casa, ma anche il pubblico che era in ascolto in quel momento. Si è infatti aperta totalmente e ha confidato una situazione personale molto seria. La speranza di tutti è che possa affrontare più serenamente questa vicenda. Tempo fa, durante un appuntamento con ‘Verissimo’, aveva parlato di un grave problema, ovvero lo stalking: “Ho un paio di persone che mi chiamano, mi mandano dieci mail al giorno, è bruttissimo. Mi telefonano, mi seguono. Ho provato a denunciare, ma mi hanno detto che non possono intervenire se non ci sono minacce di morte non possono intervenire”. E sull’amore ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella giornata del 12 aprile è andata in onda la prima puntata della settimana con ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso. Ospite della trasmissione condotta da Carmelita è stata Joe le sue dichiarazioni hanno commosso tutti. Non solo la padrona di casa, ma anche il pubblico che era in ascolto in quel momento. Si è infatti aperta totalmente e ha confidato una situazione personale molto seria. La speranza di tutti è che possa affrontare più serenamente questa vicenda. Tempo fa, durante un appuntamento con ‘Verissimo’, aveva parlato di un grave problema, ovvero lo stalking: “Ho un paio di persone che mi chiamano, mi mandano dieci mail al giorno, è bruttissimo. Mi telefonano, mi seguono. Ho provato a denunciare, ma mi hanno detto che nonno intervenire se non ci sono minacce di morte nonno intervenire”. E sull’amore ...

