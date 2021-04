Nasce ZERO l’acceleratore per start-up in ambito Cleantech (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Nasce ZERO, il nuovo Acceleratore di start-up in ambito Cleantech, che fa parte della rete di acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti ed ha l’obiettivo di supportare in 3 anni la crescita di 30 startup e PMI innovative italiane e realtà internazionali che desiderano sviluppare il proprio business aprendo una sede operativa in Italia. Partecipa all’iniziativa quale main partner Eni, grazie alla Scuola d’Impresa Joule nata per promuovere l’imprenditorialità innovativa e sostenibile, mentre Acea, Maire Tecnimont e Microsoft Italia intervengono in qualità di corporate partner. Il programma di accelerazione sarà gestito da LVenture Group ed Elis, che investiranno assieme a CDP Venture Capital Sgr nelle startup selezionate. La dotazione iniziale è di 4,6 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) –, il nuovo Acceleratore di-up in, che fa parte della rete di acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti ed ha l’obiettivo di supportare in 3 anni la crescita di 30up e PMI innovative italiane e realtà internazionali che desiderano sviluppare il proprio business aprendo una sede operativa in Italia. Partecipa all’iniziativa quale main partner Eni, grazie alla Scuola d’Impresa Joule nata per promuovere l’imprenditorialità innovativa e sostenibile, mentre Acea, Maire Tecnimont e Microsoft Italia intervengono in qualità di corporate partner. Il programma di accelerazione sarà gestito da LVenture Group ed Elis, che investiranno assieme a CDP Venture Capital Sgr nelleup selezionate. La dotazione iniziale è di 4,6 ...

