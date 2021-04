Microsoft ha fatto la sua seconda spesa più costosa (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo LinkedIn è la volta di Nuance. Microsoft ha realizzato la sua seconda acquisizione più costosa proprio nelle ultime ore, cercando di inserire nel suo pacchetto la tecnologia di intelligenza artificiale che, ad esempio, sta alla base del riconoscimento vocale Siri, l’assistenza made in Apple. L’obiettivo di Microsoft è cercare di integrare questo tipo di tecnologia nel suo sistema di cloud per l’assistenza sanitaria, dando estrema importanza al dato principe che ha reso Nuance particolarmente di valore in questo 2020: più della metà dei medici e il 77% degli ospedali statunitensi utilizzano la tecnologia di Nuance, al momento. LEGGI ANCHE > Chissà se anche i dati del tuo account LinkedIn stanno circolando sul dark web Nuance è stato acquistato da Microsoft Microsoft ha ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo LinkedIn è la volta di Nuance.ha realizzato la suaacquisizione piùproprio nelle ultime ore, cercando di inserire nel suo pacchetto la tecnologia di intelligenza artificiale che, ad esempio, sta alla base del riconoscimento vocale Siri, l’assistenza made in Apple. L’obiettivo diè cercare di integrare questo tipo di tecnologia nel suo sistema di cloud per l’assistenza sanitaria, dando estrema importanza al dato principe che ha reso Nuance particolarmente di valore in questo 2020: più della metà dei medici e il 77% degli ospedali statunitensi utilizzano la tecnologia di Nuance, al momento. LEGGI ANCHE > Chissà se anche i dati del tuo account LinkedIn stanno circolando sul dark web Nuance è stato acquistato daha ...

Advertising

Mikepub1 : RT @IlZebraapois: L'Amministratore Delegato della Pfizer annuncia un accordo con Microsoft per inserire un microchip nel vaccino per evita… - Piero42395724 : RT @IlZebraapois: L'Amministratore Delegato della Pfizer annuncia un accordo con Microsoft per inserire un microchip nel vaccino per evita… - peppiniellopz : RT @IlZebraapois: L'Amministratore Delegato della Pfizer annuncia un accordo con Microsoft per inserire un microchip nel vaccino per evita… - PioRocchi : RT @IlZebraapois: L'Amministratore Delegato della Pfizer annuncia un accordo con Microsoft per inserire un microchip nel vaccino per evita… - mazzolenigiova1 : RT @IlZebraapois: L'Amministratore Delegato della Pfizer annuncia un accordo con Microsoft per inserire un microchip nel vaccino per evita… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft fatto Microsoft Flight Simulator: non solo aerei, mod fa guidare altri veicoli Ecco, la mod realizzata dall'utente conosciuto online come "MrFace" ha fatto proprio ciò. Grazie ...del tanto apprezzato titolo simulativo sviluppato da Asobo Studio in collaborazione con Microsoft. La ...

Hideo Kojima e il divorzio con Sony: l'azienda avrebbe rifiutato il nuovo gioco dello sviluppatore ...tra Hideo Kojima e Microsoft per la realizzazione di un nuovo videogioco. Lo stesso Grubb aveva dichiarato che "ogni oggetto sulla mensola di Phil Spencer ha un significato", alludendo al fatto che ...

Microsoft acquisisce Nuance Communications per $19,7 miliardi HDblog Microsoft verso un grossa acquisizione: Nuance Communications nel mirino Microsoft potrebbe presto annunciare una nuova, importante acquisizione: il colosso di Redmond sembra avere nel mirino Nuance Communications, un'azienda il cui nome è (anche) legato all'assistente voc ...

Age of Mythology potrebbe fare il suo ritorno? Siamo indiscutibilmente nel bel mezzo del periodo d’oro di Age of Empires, un franchise che Microsoft sembra ancora avere a cuore. La casa di Redmond ha infatti riportato in vita il brand con le Defin ...

Ecco, la mod realizzata dall'utente conosciuto online come "MrFace" haproprio ciò. Grazie ...del tanto apprezzato titolo simulativo sviluppato da Asobo Studio in collaborazione con. La ......tra Hideo Kojima eper la realizzazione di un nuovo videogioco. Lo stesso Grubb aveva dichiarato che "ogni oggetto sulla mensola di Phil Spencer ha un significato", alludendo alche ...Microsoft potrebbe presto annunciare una nuova, importante acquisizione: il colosso di Redmond sembra avere nel mirino Nuance Communications, un'azienda il cui nome è (anche) legato all'assistente voc ...Siamo indiscutibilmente nel bel mezzo del periodo d’oro di Age of Empires, un franchise che Microsoft sembra ancora avere a cuore. La casa di Redmond ha infatti riportato in vita il brand con le Defin ...