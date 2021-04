MAD Lions sono campioni di LEC per la prima volta (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo cinque interminabili ed emozionati giochi MAD Lions si è laureata campione di LEC battendo in finale Rogue. Entrambe le due squadre avrebbero meritato il titolo per le sfide epiche che ci hanno fatto vivere in questa stagione dello Spring Split ma come si sa, solo una può alla fine alzare il trofeo. Per arrivare nell’Olimpo europeo di League of Legends entrambe le squadre hanno dovuto affrontare e battere i campioni indiscussi: i giocatori di G2 Esports e Fnatic. Sembrerebbe essere nata una nuova era nella regione europea, la vecchia guardia è stata sconfitta una volta per tutte come non accadeva da tantissimo tempo. MAD Lions ha iniziato la finale con il piede sbagliato andando sotto due a zero nella serie perdendo le prime due gare. sono state due delle gare più belle di tutta la stagione grazie ... Leggi su esports247 (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo cinque interminabili ed emozionati giochi MADsi è laureata campione di LEC battendo in finale Rogue. Entrambe le due squadre avrebbero meritato il titolo per le sfide epiche che ci hanno fatto vivere in questa stagione dello Spring Split ma come si sa, solo una può alla fine alzare il trofeo. Per arrivare nell’Olimpo europeo di League of Legends entrambe le squadre hanno dovuto affrontare e battere iindiscussi: i giocatori di G2 Esports e Fnatic. Sembrerebbe essere nata una nuova era nella regione europea, la vecchia guardia è stata sconfitta unaper tutte come non accadeva da tantissimo tempo. MADha iniziato la finale con il piede sbagliato andando sotto due a zero nella serie perdendo le prime due gare.state due delle gare più belle di tutta la stagione grazie ...

League of Legends, LEC settima settimana Il Match of the Week di questa settimana era la partita Rogue Mad Lions dove, dopo una prima fase a favore dei Lions, i Rogue hanno ottenuto la vittoria. Campionato Europeo di League of Legends Nel ...

League of Legens, i Mad Lions campioni d’Europa Con un punteggio di 3-2 i Mad Lions si sono aggiudicati la vittoria allo Spring Split del campionato europeo di League of Legends.

