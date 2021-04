La Roma sorride: Zaniolo rientra in gruppo (Di lunedì 12 aprile 2021) Zaniolo è tornato a lavorare in gruppo, anche se solo con la Primavera. Si punta alle finali di giugno, per essere in forma al ritiro estivo A sette mesi dall’infortunio al ginocchio destro, Nicolò Zaniolo è tornato oggi a lavorare in gruppo, anche se per ora solo con la Primavera. Il giovane talento giallorosso inizia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 aprile 2021)è tornato a lavorare in, anche se solo con la Primavera. Si punta alle finali di giugno, per essere in forma al ritiro estivo A sette mesi dall’infortunio al ginocchio destro, Nicolòè tornato oggi a lavorare in, anche se per ora solo con la Primavera. Il giovane talento giallorosso inizia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Roma sorride Roma, Smalling e Spinazzola non recuperano per l'Ajax. Zaniolo sorride: si allena con la Primavera A quattro giorni dalla sfida con gli olandesi (all'andata è finita 2 - 1 per la Roma ) i due difensori non hanno preso parte all'allenamento di oggi, un forfait che li costringerà ad assistere al ...

Pietro Castellitto: la serie su Totti, la passione per Nietzsche. E mi piace andare oltre i conformismi ... per me è anche un modo di stare tranquillo quando cammino per Roma (sorride). I laziali mi hanno detto che per prepararmi al meglio ho dovuto ripetere tre volte la terza media. Alla fine è un uomo ...

Roma-Bologna, la dura legge del gol Ci manca la punta. Un leitmotiv che accompagna il Bologna da tutto il campionato e che inevitabilmente nelle ultime due giornate di campionato si ...

