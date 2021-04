La mamma nota un particolare: “E’ lui mio figlio” (Di lunedì 12 aprile 2021) "Quella cicatrice sulla mano dello sceicco è uguale a quella di mio figlio". A parlare è Bianca, la mamma di Mauro Romano, il bambino scomparso all'età di 6 anni, nel 1977 dal Salento. La donna ha visto in una foto l'immagine della mano di Mohammed Al Habtoor, sceicco che risiede a Dubai e non ha dubbi. "È lui, è Mauro. Ormai ho pochi ricordi del mio bambino, ma non posso dimenticare il giorno in cui si bruciò la manina col ferro da stiro". Il piccolo Mauro è scomparso nel nulla da Recale il 21 giugno del 1977. Da allora la famiglia non ha avuto più notizie certe sulla sua sorte. Negli ultimi giorni la vicenda è tornata al centro della cronaca. Il Pm Stefania Minnini ha depositato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, confermando la tesi della famiglia che sostiene da tempo la responsabilità di Vittorio Romanelli, il ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 12 aprile 2021) "Quella cicatrice sulla mano dello sceicco è uguale a quella di mio". A parlare è Bianca, ladi Mauro Romano, il bambino scomparso all'età di 6 anni, nel 1977 dal Salento. La donna ha visto in una foto l'immagine della mano di Mohammed Al Habtoor, sceicco che risiede a Dubai e non ha dubbi. "È lui, è Mauro. Ormai ho pochi ricordi del mio bambino, ma non posso dimenticare il giorno in cui si bruciò la manina col ferro da stiro". Il piccolo Mauro è scomparso nel nulla da Recale il 21 giugno del 1977. Da allora la famiglia non ha avuto più notizie certe sulla sua sorte. Negli ultimi giorni la vicenda è tornata al centro della cronaca. Il Pm Stefania Minnini ha depositato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, confermando la tesi della famiglia che sostiene da tempo la responsabilità di Vittorio Romanelli, il ...

