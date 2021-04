Isola dei famosi 2021, ondata di nuovi naufraghi in arrivo? (Di lunedì 12 aprile 2021) All'Isola dei famosi 2021 stanno per sbarcare 4 nuovi naufraghi ma il numero potrebbe salire addirittura a 6 nelle prossime settimane. nuovi naufraghi in arrivo sull'Isola dei famosi 2021?: la produzione sembra intenzionata a rivoluzionare il cast del reality facendo entrare in gioco nuovi concorrenti, forse addirittura sei. L'ultima puntata dell'Isola dei famosi è finita con un rimprovero di Ilary Blasi ai concorrenti "nella storia dell'Isola mi dicono siate il gruppo di naufraghi più pigri e scarsi. Siete delle pippe al sugo ve lo voglio dire". La produzione sembra condividere il pensiero della conduttrice ed è decisa ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021) All'deistanno per sbarcare 4ma il numero potrebbe salire addirittura a 6 nelle prossime settimane.insull'dei?: la produzione sembra intenzionata a rivoluzionare il cast del reality facendo entrare in giococoncorrenti, forse addirittura sei. L'ultima puntata dell'deiè finita con un rimprovero di Ilary Blasi ai concorrenti "nella storia dell'mi dicono siate il gruppo dipiù pigri e scarsi. Siete delle pippe al sugo ve lo voglio dire". La produzione sembra condividere il pensiero della conduttrice ed è decisa ...

