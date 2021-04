Io Apro, il leader della protesta: “No alla violenza, restiamo uniti” (Video esclusivo) (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr – “Momi” El Hawi, 34enne ristoratore di Firenze e fondatore di Io Apro lancia un accorato appello a tutti i manifestanti: “restiamo uniti, non accettiamo episodi di violenza. Siamo persone che lavorano, non criminali. Siamo qui in piazza senza vessilli, vogliamo sederci a un tavolo e ottenere risposte concrete”. Video di Valerio Benedetti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr – “Momi” El Hawi, 34enne ristoratore di Firenze e fondatore di Iolancia un accorato appello a tutti i manifestanti: “, non accettiamo episodi di. Siamo persone che lavorano, non criminali. Siamo qui in piazza senza vessilli, vogliamo sederci a un tavolo e ottenere risposte concrete”.di Valerio Benedetti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

