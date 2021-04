Inter | 13 punti alla meta e questo Darmian vale l’azzurro

(Di lunedì 12 aprile 2021) L’conquista altri tre fondamentaliper la corsa scudetto grazie a un gol di: ottima prova dell’esterno nerazzurro 13e poi l’potrà stappare la bottiglia che tiene in fresco da 11 anni. Dopo la vittoria contro il Cagliari i nerazzurri ormai vedono vicinissimo il traguardo tricolore: mancano 4 vittorie e un pareggio e poi sarà festa. Il gol di Matteo– arrivato dopo un bellissimo assist di Hakimi – è stato festeggiato da tutta la panchina nerazzurra, ben consapevole dell’importanza e del peso che quella rete poteva avere nell’economia scudetto. E non è un caso che il gol l’abbia segnato il numero 36 nerazzurro: uno che, come Ranocchia, D’Ambrosio e Gagliardini, vede poco il campo ma quando lo fa ci mette l’anima e giocherebbe anche in ...

Inter : ?? | FINITAAAAAAAA!!! Vittoria sofferta: sono altri tre punti F-O-N-D-A-M-E-N-T-A-L-I!!! ?????? #InterCagliari 1?-0?… - FcInterNewsit : 93' È FINITA!!! L'INTER SUDA TANTO PER TROVARE IL GOL MA ARRIVANO I TRE PUNTI, ALTRO PASSO VERSO LO SCUDETTO! #InterCagliari 1-0 - capuanogio : All'#Inter mancano 13 punti per lo scudetto. Ha preso 4 gol nelle ultime 13 giornate e da 6 vince con un gol di sca… - grecam92 : Il bel calcio col possesso palla e la difesa altissima dell' @Inter nelle prime OTTO giornate di campionato piaceva… - prasthd35 : RT @Inter: ?? | FINITAAAAAAAA!!! Vittoria sofferta: sono altri tre punti F-O-N-D-A-M-E-N-T-A-L-I!!! ?????? #InterCagliari 1?-0? ?? #Darmian… -

