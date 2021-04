GrazieAllaRete | iniziativa degli Ambasciatori della Partecipazione per Gianroberto

Leggi su ilblogdellestelle

(Di lunedì 12 aprile 2021) Caro, oggi sono passati cinque anni dalla tua scomparsa, ma la tua presenza è sempre più forte. Cammina ogni giorno accanto a noi grazie alle tue idee, ai tuoi insegnamenti. Ci hai insegnato a credere nel potere dell’immaginazione per modificare la realtà e disegnare il futuro che vogliamo. Ci hai insegnato ad essere cittadini attivi, che possono e anzi hanno il diritto di essere messi al centro dei processi decisionali. Ogni giorno la tua eredità traccia il nostro percorso. Il tuo sogno è diventato quello di tutti. In questi ultimi tre mesi oltre 400 tenaci cittadini hanno preso parte con entusiasmo al percorso di formazione, organizzato dalla Rousseau Open Academy, per diventaree acquisire tutti gli strumenti operativi e culturali per dedicarsi alla promozione e ...