Google Project Bernanke: il monopolio della pubblicità online passa da un tool segretoHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Google e Facebook sono accusate di aver fatto cartello per estendere la propria influenza nel campo della pubblicità online e le ultime evoluzioni del caso stanno portando alla luce dettagli molto importanti che potrebbero causare nuove grane per l’azienda di Mountain View. Le ultime novità arrivano dalla prima versione di un documento sottoposto da Google alla corte del Texas come parte della sua difesa. Parliamo di prima versione in quanto il documento in questione è stato successivamente modificato visto che il fascicolo non era stato messo agli atti correttamente ed è rimasto pubblico per un po’ di tempo, permettendo quindi che il contenuto venisse visionato da The Wall Street Journal e MLex. Successivamente un giudice federale ha permesso a Google di modificare ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021)e Facebook sono accusate di aver fatto cartello per estendere la propria influenza nel campoe le ultime evoluzioni del caso stanno portando alla luce dettagli molto importanti che potrebbero causare nuove grane per l’azienda di Mountain View. Le ultime novità arrivano dalla prima versione di un documento sottoposto daalla corte del Texas come partesua difesa. Parliamo di prima versione in quanto il documento in questione è stato successivamente modificato visto che il fascicolo non era stato messo agli atti correttamente ed è rimasto pubblico per un po’ di tempo, permettendo quindi che il contenuto venisse visionato da The Wall Street Journal e MLex. Successivamente un giudice federale ha permesso adi modificare ...

