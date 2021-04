(Di lunedì 12 aprile 2021)nelle scorse ore ha compiuto un altro importante passo in avanti, ottenendo l'integrazionedesktop diL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TechCorsair : RT @TuttoAndroid: Google Lens sbarca nella versione Web di Google Foto con supporto OCR - andreazenatti93 : RT @TuttoAndroid: Google Lens sbarca nella versione Web di Google Foto con supporto OCR - TuttoAndroid : Google Lens sbarca nella versione Web di Google Foto con supporto OCR - telefoninonet : Google Lens si espande e arriva sul Web desktop - drogaeoromulo : Google Lens é tipo a Pokedex -

Ultime Notizie dalla rete : Google Lens

Smartworld

Uno degli update in arrivo prima nell'app Microsofte poi di seguito nell'app mobile di Office ... Le nuove caratteristiche in arrivo includono il supporto perDocs e più funzioni di ...... oltre a nuovi Ricordi a tema, di carattere particolarmente primaverile, vanno annoverate un piccolo ritocco all'interfaccia, ed una migliore integrazione con gli strumenti di. Quando si ...Google Lens nelle scorse ore ha compiuto un altro importante passo in avanti, ottenendo l'integrazione nella versione desktop di Google Foto ...Siamo sempre più abituati ad utilizzare Google Lens da smartphone, anche grazie ai continui aggiornamenti che la società continua a destinare a quest'app: ...