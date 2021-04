Giugliano | assemblea in piazza per dire “No a nuovi impianti”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri mattina, inMatteotti, si è tenuta un’pubblica per discutere della questione impianto di smaltimento delle ecoballe e organizzare prossime iniziative per contrastarne la realizzazione. Attivisti, politici sono intervenuti per gridare il loro “No” ainquinanti. Tra questi erano presenti anche i sindaci die Qualiano che hanno già palesato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.