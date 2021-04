GF Vip 5, Dayane parla di Tommaso e Rosalinda (Di lunedì 12 aprile 2021) Che fine ha fatto Dayane Mello? La bella brasiliana dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è un po’ sparita dai radar ed a circa un mese dall’ultima intervista in tv (ovvero da Barbara d’Urso), ha rilasciato una nuova intervista al portale SuperGuidaTv dove ha parlato di Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Il motivo della partecipazione al GF Vip “Ciò che mi ha spinto a partecipare a quest’edizione del Grande Fratello Vip è stato il bisogno di mettermi nuovamente in gioco. Finora i reality a cui ho preso parte – ha specificato Dayane Mello – hanno sempre messo alla prova la mia forma fisica. Questa volta, invece, ho voluto sfidare nuovamente me stessa ed accettare una prova di carattere psicologico: vivere sei mesi con gli altri concorrenti, lontana dai miei affetti”. La vittoria di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 aprile 2021) Che fine ha fattoMello? La bella brasiliana dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è un po’ sparita dai radar ed a circa un mese dall’ultima intervista in tv (ovvero da Barbara d’Urso), ha rilasciato una nuova intervista al portale SuperGuidaTv dove hato diCannavò, Giulia Salemi eZorzi. Il motivo della partecipazione al GF Vip “Ciò che mi ha spinto a partecipare a quest’edizione del Grande Fratello Vip è stato il bisogno di mettermi nuovamente in gioco. Finora i reality a cui ho preso parte – ha specificatoMello – hanno sempre messo alla prova la mia forma fisica. Questa volta, invece, ho voluto sfidare nuovamente me stessa ed accettare una prova di carattere psicologico: vivere sei mesi con gli altri concorrenti, lontana dai miei affetti”. La vittoria di ...

Advertising

Giovann30445712 : - IsaeChia : #GfVip 5, Andrea Zenga svela come sta andando la convivenza con Rosalinda Cannavó. E a proposito di Dayane Mello...… - EmanueleNovizio : RT @EireenViolet: DAY:“Sono molto orgogliosa del mio percorso!Esser nominata come prima finalista è stato del tutto inaspettato! Poter gare… - GaussVillet : Vi vedo tutte impanicate per zweb ?? È un portale abbastanza importante, hanno partecipato un sacco di vip Sincerame… - infoitcultura : Gf Vip 5, Dayane Mello dice la sua su Tommaso Zorzi come opinionista -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dayane GIACOMO URTIS/ 'Luca Laurenti hai il c*lo alla brasiliana! Bonolis fallo anche tu' ... non ci rimane che continuano a seguire le sue peripezie lontano dalle telecamere della casa del Grande Fratello Vip perché proprio nel salotto di barbara d'Urso Dayane Mello ha confermato la sua ...

Mario Ermito/ Pronto per Tale e Quale Show? Su Rosalinda Cannavò... ...Ermito è tornato a parlare della sua collega siciliana e del suo percorso al Grande Fratello Vip ... Dall'altro lato ha confermato la sua amicizia e il rispetto che prova nei confronti di Dayane Mello e ...

Dayane e Giulia Salemi oggi: qualcosa è cambiato dopo il GF Vip Corriere dello Sport.it Andrea Zenga ignora completamente Dayane Mello Da poco, sembra che sia tornato il sereno tra Dayane e Rosalinda, che ha sempre lasciato la porta aperta all’amica nonostante le tante delusioni ricevute. Anche se continua a gonfie vele la storia ...

GIACOMO URTIS/ “Luca Laurenti hai il c*lo alla brasiliana! Bonolis fallo anche tu” Giacomo Urtis ospite ad Avanti un altro pure di sera come concorrente della squadra Grande Fraterllo. Pronto ad avere un figlio con Dayane Mello?

... non ci rimane che continuano a seguire le sue peripezie lontano dalle telecamere della casa del Grande Fratelloperché proprio nel salotto di barbara d'UrsoMello ha confermato la sua ......Ermito è tornato a parlare della sua collega siciliana e del suo percorso al Grande Fratello... Dall'altro lato ha confermato la sua amicizia e il rispetto che prova nei confronti diMello e ...Da poco, sembra che sia tornato il sereno tra Dayane e Rosalinda, che ha sempre lasciato la porta aperta all’amica nonostante le tante delusioni ricevute. Anche se continua a gonfie vele la storia ...Giacomo Urtis ospite ad Avanti un altro pure di sera come concorrente della squadra Grande Fraterllo. Pronto ad avere un figlio con Dayane Mello?