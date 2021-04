Gf vip 5, Dayane Mello verso Uomini e donne? L’affondo di Andrea Zelletta (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo aver conquistato il pubblico tv con la loro partecipazione al Gf vip 5, Andrea Zelletta e Dayane Mello fanno parlare di sé per una stoccata che il primo ha lanciato alla seconda, in quanto sua possibile erede al trono di Uomini e donne. Da tempo circola in rete il rumor che vede la modella prossima a vestire i panni di neo tronista al dating-show di Canale 5 e, incalzato al riguardo in una nuova intervista concessa ad un noto settimanale, l’ex tronista ha commentato sarcastico contro la brasiliana, lanciando un augurio che sembra essere una dura critica velata sul carattere di lei. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio la frecciatina dell’ex gieffino sferrata all’ex coinquilina nella casa. Andrea Zelletta contro Dayane ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo aver conquistato il pubblico tv con la loro partecipazione al Gf vip 5,fanno parlare di sé per una stoccata che il primo ha lanciato alla seconda, in quanto sua possibile erede al trono di. Da tempo circola in rete il rumor che vede la modella prossima a vestire i panni di neo tronista al dating-show di Canale 5 e, incalzato al riguardo in una nuova intervista concessa ad un noto settimanale, l’ex tronista ha commentato sarcastico contro la brasiliana, lanciando un augurio che sembra essere una dura critica velata sul carattere di lei. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio la frecciatina dell’ex gieffino sferrata all’ex coinquilina nella casa.contro...

Advertising

Armata11657052 : #mellos #exrosmello raga qualcuno chieda a Dayane se sa i soprannomi con i quali chiamiamo Rosalinda tipo petto la,… - Giovann30445712 : - IsaeChia : #GfVip 5, Andrea Zenga svela come sta andando la convivenza con Rosalinda Cannavó. E a proposito di Dayane Mello...… - EmanueleNovizio : RT @EireenViolet: DAY:“Sono molto orgogliosa del mio percorso!Esser nominata come prima finalista è stato del tutto inaspettato! Poter gare… - GaussVillet : Vi vedo tutte impanicate per zweb ?? È un portale abbastanza importante, hanno partecipato un sacco di vip Sincerame… -

Ultime Notizie dalla rete : vip Dayane U&D, Dayane Mello nuova tronista: l'indiscrezione Si tratta di Dayane Mello , un personaggio famoso, reduce dall'esperienza del 'Grande Fratello Vip' dove è stata una delle protagoniste assolute. A lanciare l'indiscrezione è stato il magazine 'Mio' .

Giulia Salemi e l'ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, il rapporto: 'Io e Ariadna...' ...amore grande procede a gonfie vele e nulla pare turbare l'andamento della coppia nata al GF Vip 5. ... Andrea Zenga toglie la maschera da 'buono' e umilia Dayane Mello Pubblicato il 12 - 04 - 2021 alle ...

Dayane e Giulia Salemi oggi: qualcosa è cambiato dopo il GF Vip Corriere dello Sport.it Dayane Mello, Andrea Zenga fa chiarezza: 'Il suo parere? Non m'interessa' Dayane Mello, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati protagonisti di un "triangolo amoroso" all'interno del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, la modella brasiliana prima della fine del ...

Fedez, il look animalier per "LOL - Chi ride è fuori" GF Vip 2020, i look della quinta puntata: è sfida animalier tra Adua Del Vesco e Dayane Mello Il 28 settembre è andata in onda la quinta puntata del GF Vip 2020 e le protagoniste si sono sfidate ...

Si tratta diMello , un personaggio famoso, reduce dall'esperienza del 'Grande Fratello' dove è stata una delle protagoniste assolute. A lanciare l'indiscrezione è stato il magazine 'Mio' ....amore grande procede a gonfie vele e nulla pare turbare l'andamento della coppia nata al GF5. ... Andrea Zenga toglie la maschera da 'buono' e umiliaMello Pubblicato il 12 - 04 - 2021 alle ...Dayane Mello, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati protagonisti di un "triangolo amoroso" all'interno del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, la modella brasiliana prima della fine del ...GF Vip 2020, i look della quinta puntata: è sfida animalier tra Adua Del Vesco e Dayane Mello Il 28 settembre è andata in onda la quinta puntata del GF Vip 2020 e le protagoniste si sono sfidate ...