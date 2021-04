Furti e rapine in calo a Roma, ma più truffe online e exploit di risse adolescenziali, rivela il Com. CC Falferi (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutti serrati in casa, attività commerciali chiuse, il vuoto per le strade – soprattutto alla sera – e per forza di cose, come evidenziato dal sensibile calo dei reati nella Capitale, anche la criminalità ha finito per pagare lo scotto all’avvento del Covid: ”Indubbiamente i dati statistici, che vanno presi con grande attenzione ma che sono in ogni caso significativi, dimostrano che nell’ambito della provincia di Roma vi è un calo generalizzato dei reati, che in linea di massima si attesta attorno al 16%-18% circa, confrontando il periodo precovid, che va dal 1 marzo 2019 al 1 marzo 2020, con il periodo della pandemia, ovvero dal 1 marzo 2020 al 1 marzo 2021” Il Comandante Falferi: “Il Covid ha accentuato il commercio online e sono aumentate le truffe” Un dato confermato dal neo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutti serrati in casa, attività commerciali chiuse, il vuoto per le strade – soprattutto alla sera – e per forza di cose, come evidenziato dal sensibiledei reati nella Capitale, anche la criminalità ha finito per pagare lo scotto all’avvento del Covid: ”Indubbiamente i dati statistici, che vanno presi con grande attenzione ma che sono in ogni caso significativi, dimostrano che nell’ambito della provincia divi è ungeneralizzato dei reati, che in linea di massima si attesta attorno al 16%-18% circa, confrontando il periodo precovid, che va dal 1 marzo 2019 al 1 marzo 2020, con il periodo della pandemia, ovvero dal 1 marzo 2020 al 1 marzo 2021” Il Comandante: “Il Covid ha accentuato il commercioe sono aumentate le” Un dato confermato dal neo ...

Advertising

italiaserait : Furti e rapine in calo a Roma, ma più truffe online e exploit di risse adolescenziali, rivela il Com. CC Falferi - breveinutile : @BruNO16503135 Proibendo il contante si sommano 4 vantaggi: 1. Il contante è un potenziale veicolo di infezioni, i… - popgiornale : #Furti e #rapine negli #ospedali e all'interno dei servizi pubblici. Occorrono più presidi di #polizia all'interno… - newsbiella : Polizia di Stato, la pandemia fa crollare furti e rapine ma aumentano i reati informatici - radcommie_p38 : @_flowerad_ Magari fossero i stupratori a finire in carcere Mai una volta che ci finiscono uomini che fanno violenz… -