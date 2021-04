Da test a DPI, Commissione UE propone esenzione IVA per beni essenziali in pandemia (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Ottimizzare l’efficienza dei fondi dell’UE utilizzati nell’interesse pubblico per far fronte a crisi come le calamità naturali e le emergenze sanitarie, rafforzando per giunta gli organi di gestione delle catastrofi e delle crisi che operano a livello dell’UE, ad esempio nell’ambito dell’Unione europea della salute e del meccanismo di protezione civile dell’UE. Con questa finalità la Commissione europea – chiarisce una nota – ha proposto oggi di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i beni e i servizi che insieme agli organi e alle agenzie dell’Unione mette a disposizione di Stati membri e cittadini in tempi di crisi. Questa proposta è in linea con l’esperienza maturata nel corso della pandemia che ha insegnato tra altre cose che l’IVA applicata ad alcune transazioni finisce per costituire un fattore di costo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Ottimizzare l’efficienza dei fondi dell’UE utilizzati nell’interesse pubblico per far fronte a crisi come le calamità naturali e le emergenze sanitarie, rafforzando per giunta gli organi di gestione delle catastrofi e delle crisi che operano a livello dell’UE, ad esempio nell’ambito dell’Unione europea della salute e del meccanismo di protezione civile dell’UE. Con questa finalità laeuropea – chiarisce una nota – ha proposto oggi di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ie i servizi che insieme agli organi e alle agenzie dell’Unione mette a disposizione di Stati membri e cittadini in tempi di crisi. Questa proposta è in linea con l’esperienza maturata nel corso dellache ha insegnato tra altre cose che l’IVA applicata ad alcune transazioni finisce per costituire un fattore di costo ...

Advertising

FastFerroVieER : RT @ItaliaOggi: Bruxelles propone di esentare l'Iva su test diagnostici, Dpi e altri beni distribuiti in tempi di crisi - HelpConsumatori : Test, dpi, farmaci: la Commissione europea propone esenzione dall’Iva per beni essenziali in pandemia… - MarioRo22315926 : RT @ItaliaOggi: Bruxelles propone di esentare l'Iva su test diagnostici, Dpi e altri beni distribuiti in tempi di crisi - conteadifoix : RT @ItaliaOggi: Bruxelles propone di esentare l'Iva su test diagnostici, Dpi e altri beni distribuiti in tempi di crisi - ItaliaOggi : Bruxelles propone di esentare l'Iva su test diagnostici, Dpi e altri beni distribuiti in tempi di crisi… -