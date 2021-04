Da oggi in classe più di 6 milioni di studenti. Timori dei docenti: "Prima immunizzateci tutti" (Di lunedì 12 aprile 2021) Francesca Angeli Piano Figliuolo, il 30% del personale è scoperto. oggi l'incontro al ministero I docenti devono rientrare nelle categorie a rischio. oggi al ministero dell'Istruzione i sindacati della scuola incontreranno Luigi Fiorentino, il capo di Gabinetto del ministro, Patrizio Bianchi, e insisteranno sulla necessità di proseguire con la profilassi del corpo insegnante e del personale scolastico a prescindere dall'età. Lo stop alle vaccinazioni potrebbe avere una ricaduta pesante sulla riapertura delle scuole proprio quando si sta cercando di ripartire. Da oggi torna in classe in presenza un altro milione di studenti, 400 mila solo in Lombardia dove ha ricevuto la Prima dose l'85 per cento del personale scolastico mentre la media nazionale è del ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Francesca Angeli Piano Figliuolo, il 30% del personale è scoperto.l'incontro al ministero Idevono rientrare nelle categorie a rischio.al ministero dell'Istruzione i sindacati della scuola incontreranno Luigi Fiorentino, il capo di Gabinetto del ministro, Patrizio Bianchi, e insisteranno sulla necessità di proseguire con la profilassi del corpo insegnante e del personale scolastico a prescindere dall'età. Lo stop alle vaccinazioni potrebbe avere una ricaduta pesante sulla riapertura delle scuole proprio quando si sta cercando di ripartire. Datorna inin presenza un altro milione di, 400 mila solo in Lombardia dove ha ricevuto ladose l'85 per cento del personale scolastico mentre la media nazionale è del ...

Advertising

Mov5Stelle : Siamo sempre stati dalla parte degli studenti e durante questa emergenza non abbiamo mai smesso di lavorare per rip… - fattoquotidiano : Oggi il ritorno a scuola per 8 alunni su 10: in zona arancione tutti in classe fino alla terza media, al 50% alle s… - marcodimaio : Oggi #7aprile tornano in classe 5,6 mln di studenti (dall'asilo alla 1^ media). Fatto importante per alunni e famig… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Scuola: oggi in classe 6,6 milioni di studenti Quasi due milioni ancora a casa in Dad - NmargheNiki : RT @__lo_ste__: il mio piccolo colossino che oggi si alza prima, tutto pimpante per tornare in classe. un sorriso che abbatte tutto. -