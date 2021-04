Calciomercato Juventus, non solo Kean: Paratici punta un altro attaccante (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo aver visto Luis Suarez sfumare praticamente all’ultimo, la Juventus si è consolata con l’acquisto di Alvaro Morata. Considerando i pochi attaccanti a disposizione e anche il fatto che lo spagnolo ha troppi alti e bassi, i bianconeri avrebbero in mente di tornare all’assalto di un nuovo attaccante. Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici sarebbe quello di Moise Kean. Il centravanti ha già giocato per la Juventus e nonostante avesse fatto molto bene la società aveva comunque deciso di cederlo all’Everton per la maxi-cifra di circa 30 milioni di euro. Dopo soli due anni, la ‘Vecchia Signora’ sembra essersi già pentita. Kean sta diventando grande con il PSG, in estate con tutta probabilità i parigini proveranno ad acquistarlo definitivamente e di conseguenza potrebbero essere uno ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo aver visto Luis Suarez sfumare praticamente all’ultimo, lasi è consolata con l’acquisto di Alvaro Morata. Considerando i pochi attaccanti a disposizione e anche il fatto che lo spagnolo ha troppi alti e bassi, i bianconeri avrebbero in mente di tornare all’assalto di un nuovo. Il primo nome sulla lista di Fabiosarebbe quello di Moise. Il centravanti ha già giocato per lae nonostante avesse fatto molto bene la società aveva comunque deciso di cederlo all’Everton per la maxi-cifra di circa 30 milioni di euro. Dopo soli due anni, la ‘Vecchia Signora’ sembra essersi già pentita.sta diventando grande con il PSG, in estate con tutta probabilità i parigini proveranno ad acquistarlo definitivamente e di conseguenza potrebbero essere uno ...

