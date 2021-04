Bonucci guarito dal Covid: difesa al completo (Di lunedì 12 aprile 2021) Bonucci trona a disposizione di Andrea Pirlo, che ritrova tutti i membri della difesa: il comunicato della Juventus “Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”. Con questa nota ufficiale la Juventus comunica la guarigione del difensore italiano. Attualmente l’unico calciatore ancora in regime di quarantena è Federico Bernardeschi, la cui positività è stata riscontrata il 6 aprile. Ora Pirlo avrà a disposizione tutti e quattro i difensori e sarà chiamato a delle scelte in vista della prossima sfida contro l’Atalanta, decisiva per un posto in Champions League (qui il ... Leggi su zon (Di lunedì 12 aprile 2021)trona a disposizione di Andrea Pirlo, che ritrova tutti i membri della: il comunicato della Juventus “Leonardoha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”. Con questa nota ufficiale la Juventus comunica la guarigione del difensore italiano. Attualmente l’unico calciatore ancora in regime di quarantena è Federico Bernardeschi, la cui positività è stata riscontrata il 6 aprile. Ora Pirlo avrà a disposizione tutti e quattro i difensori e sarà chiamato a delle scelte in vista della prossima sfida contro l’Atalanta, decisiva per un posto in Champions League (qui il ...

