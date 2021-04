Ancora pioggia e neve: quando finirà il maltempo? (Di lunedì 12 aprile 2021) Questa fase fortemente perturbata che ha fatto rimpiombare molte regioni italiane in pieno autunno durerà fino a martedì. Nel frattempo ci saranno Ancora piogge battenti e soprattutto nevicate diffuse sulle Alpi a quote davvero basse per la stagione. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che lunedì il nostro Paese sarà raggiunto da un vortice ciclonico alimentato da aria via via sempre più fredda. Precipitazioni moderate/forti sono previste su tutte le regioni settentrionali e poi anche al Centro, specie in Toscana e nel Lazio (Roma compresa). Le precipitazioni assumeranno carattere di nubifragio sui settori alpini, prealpini di Lombardia, Veneto e poi Friuli e poi anche su pianura veneta e friulana mentre al Centro forte maltempo è atteso sul Lazio. In questo contesto, visto il nuovo apporto di aria fredda, la neve scenderà ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 aprile 2021) Questa fase fortemente perturbata che ha fatto rimpiombare molte regioni italiane in pieno autunno durerà fino a martedì. Nel frattempo ci sarannopiogge battenti e soprattutto nevicate diffuse sulle Alpi a quote davvero basse per la stagione. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che lunedì il nostro Paese sarà raggiunto da un vortice ciclonico alimentato da aria via via sempre più fredda. Precipitazioni moderate/forti sono previste su tutte le regioni settentrionali e poi anche al Centro, specie in Toscana e nel Lazio (Roma compresa). Le precipitazioni assumeranno carattere di nubifragio sui settori alpini, prealpini di Lombardia, Veneto e poi Friuli e poi anche su pianura veneta e friulana mentre al Centro forteè atteso sul Lazio. In questo contesto, visto il nuovo apporto di aria fredda, lascenderà ...

stanzaselvaggia : Lui che cade per terra, le urla sotto la pioggia, quella giacca di pelle ancora lì, rotta sulla manica. E poi la ma… - italiaserait : Ancora pioggia e neve: quando finirà il maltempo? - Squepes : RT @stanzaselvaggia: Lui che cade per terra, le urla sotto la pioggia, quella giacca di pelle ancora lì, rotta sulla manica. E poi la manca… - fisco24_info : Ancora pioggia e neve: quando finirà il maltempo?: Le previsioni meteo per la settimana - FromZeroItalia : 210412 [?? FANCAFE] ?? Hyungwon Ah (forse) sta piovendo ??Minhyuk La pioggia non è ancora arrivata -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora pioggia Ancora pioggia e neve: quando finirà il maltempo? Al nord: al mattino ancora maltempo su Lombardia e Nordest, neve in collina, poi migliora. Al centro: peggiora su tutte le regioni peninsulari con rovesci e temporali. Al sud: peggiora un po' su ...

Ferrari Challenge 2021: il resoconto del weekend di Monza Ancora una volta, il celebre campionato monomarca della casa di Maranello si è mostrato all'altezza ... mentre i due match domenicali hanno dovuto fare i conti con la pioggia. Da segnalare il successo, ...

Ancora pioggia e neve: quando finirà il maltempo? Cosenza Channel Vaccini, via alla campagna 75-79 anni «In attesa per ore sotto la pioggia» Ore in coda, in piedi e sotto la pioggia, davanti ai centri vaccinali ... tanti dichiarano di non aver ancora ricevuto alcuna informazione in merito e di non ottenerne neppure dai centralinisti ...

Meteo CRONACA DIRETTA: TANTA PIOGGIA, sembra AUTUNNO! E PEGGIORERA' nelle PROSSIME ORE, con NUBIFRAGI e NEVICATE Nuova ondata di piogge e nevicate in atto Sono in atto piogge battenti in queste ore su più di mezza Italia, così tante e continue da sembrare quasi autunno. E attenzione perché il tempo potrebbe addi ...

