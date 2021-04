Tapiro a Totti: “L’attrice che interpreta Ilary? Bella, ma non c’è paragone” (Di domenica 11 aprile 2021) L'ex capitano della Roma riceverà il Premio del noto programma di Canale 5 per le parole di Cassano: "Non ne sono uscito bene" Leggi su golssip (Di domenica 11 aprile 2021) L'ex capitano della Roma riceverà il Premio del noto programma di Canale 5 per le parole di Cassano: "Non ne sono uscito bene"

Advertising

sportli26181512 : Tapiro a Totti: 'Le notti brave? Tante, ma mai direttamente a Trigoria': Tapiro a Totti: 'Le notti brave? Tante, ma… - LAROMA24 : Totti, arriva il 'Tapiro d'Oro' di 'Striscia' per la serie tv: «Spero che Spalletti non se la sia presa» #AsRoma - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Tapiro a #Totti: 'Le notti brave? Tante, ma mai direttamente a #Trigoria' - Gazzetta_it : #Tapiro a #Totti: 'Le notti brave? Tante, ma mai direttamente a #Trigoria' - romanewseu : #Totti si becca il 7° Tapiro d'oro della sua carriera per colpa di #Cassano! Ecco cosa è successo -