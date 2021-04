Sassuolo, De Zerbi: 'Locatelli, Muldur e Ferrari a disposizione' (Di domenica 11 aprile 2021) Sassuolo - Le parole dell'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi alla viglia della gara da giocare a Benevento : "Il Sassuolo deve essere orgoglioso, con lo spirito avuto contro Roma e Inter . Ci ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 aprile 2021)- Le parole dell'allenatore delRoberto Dealla viglia della gara da giocare a Benevento : "Ildeve essere orgoglioso, con lo spirito avuto contro Roma e Inter . Ci ...

