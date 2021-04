Sampdoria Napoli 0-1 LIVE: squadre in campo, tutto pronto per il secondo tempo (Di domenica 11 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sampdoria e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Sampdoria e Napoli si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Napoli 0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 5? Tiro di Zielinski – Il centrocampista del Napoli sfrutta un cross teso per andare al tiro, il pallone finisce largo accanto alla porta 13? Tiro dalla distanza di Manolas – La conclusione potente di Manolas si spegne ampiamente a largo del palo 23? Tiro Gabbiadini – L’attaccante della Sampdoria, prima di essere atterrato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 5? Tiro di Zielinski – Il centrocampista delsfrutta un cross teso per andare al tiro, il pallone finisce largo accanto alla porta 13? Tiro dalla distanza di Manolas – La conclusione potente di Manolas si spegne ampiamente a largo del palo 23? Tiro Gabbiadini – L’attaccante della, prima di essere atterrato ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SampNapoli ?? - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Verona 0-0 Lazio Juventus 2-0 Genoa Sampdoria 0-1 Napoli Stream the matches live:… - CarolRadull : Serie A Fixtures Inter vs. Cagliari 1.30pm Juventus vs. Genoa 4pm Sampdoria vs. Napoli 4pm Verona vs. Lazio 4pm… - rfutbol : Comienza 2ª Parte Sampdoria - Napoli #Sampdoria #Napoli #SerieA - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW SSCN - Sampdoria-Napoli, gli scatti del primo tempo -