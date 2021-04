Sampdoria Napoli 0-0 LIVE: blucerchiati in pressing nei primi minuti di gioco (Di domenica 11 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sampdoria e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Sampdoria e Napoli si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Napoli 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sampdoria Napoli 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Augello, Yoshida, Colley, Bereszynski; Candreva, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Damsgaard. A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Verre, Balde, Ramirez, Askildsen, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-3-1-2): Audero; Augello, Yoshida, Colley, Bereszynski; Candreva, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Damsgaard. A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Verre, Balde, Ramirez, Askildsen, ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SampNapoli ?? - CarolRadull : Serie A Fixtures Inter vs. Cagliari 1.30pm Juventus vs. Genoa 4pm Sampdoria vs. Napoli 4pm Verona vs. Lazio 4pm… - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Sampdoria [0] x [0] Napoli Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 30ª Rodada 1 minuto(s) Luigi Ferraris… - delinquentweet : Siamo gli unici a trovare non proprio ideale il contrasto cromatico tra le maglie scelte oggi da Sampdoria e Napoli? #SampNapoli - MondoNapoli : LIVE MN - Calcio d’inizio tra Sampdoria e Napoli! - -