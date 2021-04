Pubblicata la raccolta poetica “Chiamati a Dio” di Don Alessandro Buccellato

Leggi su lopinionista

(Di domenica 11 aprile 2021) MILANO – , con prefazione di Enzo Concardi, nella prestigiosa collana “Alcyone 2000”, Guido Miano Editore, Milano 2021. “In ‘a Dio’ – scrive Enzo Concardi – tutto va visto nell’ambito e nella prospettiva del fenomeno religioso, tuttavia vi è un gruppo di liriche in cui la fede è espressa direttamente e un’altra parte del libro in cui le composizioni potrebbero essere considerate anche autonome, rispetto al tema centrale, poiché sono richiami della memoria, della natura e autobiografici”. E ancora: “Successivo incontro nel cammino del poeta è quello dichiarato con la spiritualità francescana: il modello di Francesco si riflette in diverse liriche che sono seguite da brevi prose in cui la figura del Santo è il faro che indica la via della fede. Nascono così le cinque terzine della Ricerca di Dio, un continuo interrogarsi (con anafore temporali) sull’attesa ...