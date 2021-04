“Ora che non c’è più Rosa…”. Amici 20, bufera su Emanuele Filiberto. La sua battuta fa discutere parecchio (Di domenica 11 aprile 2021) Amici 20, Emanuele Filiberto spiazza tutti. È accaduto durante la quarta puntata del serale quando a scatenare la bufera sui social è stata quella frase detta a Deddy. Un consenso pubblico decisamente conquistato a fatica, posto che non appena nominato giudice sia andato incontro a non poche critiche. Adesso è stato eletto dai fan come “voce del popolo”, ma per qualcuno resta ancora qualche dubbio in merito. Lo scenario che ha gettato le basi per la polemica è stato quello che ha visto Deddy sfidare Aka7even. Per la prima volta in assoluto Emanuele Filiberto ha avuto modo di ascoltare Deddy e questo poco dopo l’uscita della fidanzata Rosa. E il giudice non ha potuto che notare quelle precise parole d’amore poi la battuta che ha fatto sollevare il polverone e diviso ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 aprile 2021)20,spiazza tutti. È accaduto durante la quarta puntata del serale quando a scatenare lasui social è stata quella frase detta a Deddy. Un consenso pubblico decisamente conquistato a fatica, posto che non appena nominato giudice sia andato incontro a non poche critiche. Adesso è stato eletto dai fan come “voce del popolo”, ma per qualcuno resta ancora qualche dubbio in merito. Lo scenario che ha gettato le basi per la polemica è stato quello che ha visto Deddy sfidare Aka7even. Per la prima volta in assolutoha avuto modo di ascoltare Deddy e questo poco dopo l’uscita della fidanzata Rosa. E il giudice non ha potuto che notare quelle precise parole d’amore poi lache ha fatto sollevare il polverone e diviso ...

Advertising

borghi_claudio : Noto con piacere che il mese scorso ero in splendida solitudine mentre adesso vedo occhieggiare gente di altri part… - ZZiliani : Dite la verità: state morendo anche voi dalla voglia di playoff e non resistete più. E come il #CorrieredelloSport… - marattin : No Elisa. Ce ne sono stati 460. Perché la regione Sicilia ha candidamente comunicato che i 258 morti di oggi sono i… - blackgrrrl : Che schifo di situazione. Questa storia mi ricorda un’altra persona un po’ di anni fa che spero stia bene ora ?? - effe_grazia : RT @zampa_qua: URGENTISSIMO ??3471126257 - 3791862805 - 329 6998328.Betty ora sta bene, ha bisogno di amore e serenità, da parte di person… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora che Che cos'è il colon infiammato? Spiegato in parole semplici. Significa che il colon ha riscontrato qualche agente che lo ha fatto irritare e quindi ora presenta un infiammazione al suo interno, più o meno grave. L'irritazione e quindi l'infiammazione può ...

Moto: una 800 cc per cominciare? Per me mai Cereghini: "No, oggi i mezzi sono cambiati' ... salire pronti - via su un mezzo che pesa 200 chili, con una novantina di cavalli e fa i 200 km all'ora non è mica uno scherzo. E' vero che io sono un dinosauro dell'informazione e anche del ...

Concorso insegnanti di religione cattolica, ora più che mai solo per titoli e servizio Orizzonte Scuola Matsuyama leader al Masters, gran recupero di Molinari Il 29enne di Ehime ha dominato il «moving day», che ha subito un’interruzione di oltre un’ora per maltempo e, con un parziale chiuso in 65 (-7) - avvalorato da cinque birdie e un eagle - su un totale ...

Il sofagate mostra gli attriti dell’Europa bicefala Non basta che, rimuginando notte tempo su quella scena umiliante, il presidente del Consiglio europeo ora riconosca l’episodio come disastroso. Né serve nascondersi dietro precedenze protocollari ...

Significail colon ha riscontrato qualche agentelo ha fatto irritare e quindipresenta un infiammazione al suo interno, più o meno grave. L'irritazione e quindi l'infiammazione può ...... salire pronti - via su un mezzopesa 200 chili, con una novantina di cavalli e fa i 200 km all'non è mica uno scherzo. E' veroio sono un dinosauro dell'informazione e anche del ...Il 29enne di Ehime ha dominato il «moving day», che ha subito un’interruzione di oltre un’ora per maltempo e, con un parziale chiuso in 65 (-7) - avvalorato da cinque birdie e un eagle - su un totale ...Non basta che, rimuginando notte tempo su quella scena umiliante, il presidente del Consiglio europeo ora riconosca l’episodio come disastroso. Né serve nascondersi dietro precedenze protocollari ...