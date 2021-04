Le aperture spagnole | il Clasico va al Real

(Di domenica 11 aprile 2021) Apertura dei principali quotidiani sportivi iberici incentrata suldi ieri sera, vinto dalgrazie ad un colpo di tacco di Karim Benzema (ripreso per il titolo da Marca) e dal gol di Toni Kroos. Spazio anche per il rigore richiesto dal Barcellona e non concessop dal direttore di gara. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Le aperture spagnole - Stasera va in scena El Clasico: decisivo per la corsa al titolo - infoitsport : Le aperture spagnole - La Real Sociedad vince la Copa del Rey: 'Il sogno si è avverato' -

Ultime Notizie dalla rete : aperture spagnole

alfredopedulla.com

Emerge che le famiglie italiane, insieme alle, sono quelle che hanno dovuto affrontare i ... A inficiare sui conti sono certamente le decisioni prese dai diversi governi tra, chiusure ..."Qui non c'è scontro tra rigore e, ma solo il trionfo dell'autolesionismo". È drastico Domenico Mamone, presidente dell'Unsic ... Perché le spiaggesì e quelle calabresi no? "Oltre al ...Come sottolinea As i due club si trovano nel loro momento migliore della stagione e questa partita deciderà chi sarà il primo inseguitore dell'Atletico. Al Di Stefano si disputerà il match più importa ...La Federazione spagnola ritiene difficile che a Bilbao ... le condizioni e garantire che si giochi nella massima sicurezza. (Milan News) Prima l’apertura del governo, poi la doccia fredda del Cts.