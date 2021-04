Juve Genoa 3-1 | cronaca e tabellino del match

(Di domenica 11 aprile 2021) All’Allianz Stadium, ilvalido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive (inviato all’Allianz Stadium) – Lavince la sua seconda partita consecutiva, superando ilall’Allianz Stadium. Kulusevski e Morata aprono le danze, con Scamacca che illude il Grifone di una clamorosa rimonta. Ci pensa McKennie a chiudere a doppia mandata ile consegnare i tre punti allantus. Sintesi3-1 MOVIOLA 2? Occasione Ronaldo – Tiro-cross dalla sinistra del portoghese, con Perin che esce e smanaccia coi pugni. 4? Gol Kulusevski – Grande azione di Cuadrado a destra che entra in area e serve Kulusevski a rimorchio. ...

Advertising

juventusfc : «Dobbiamo avere una voglia feroce di vincere e conquistare i tre punti». Così Mister @Pirlo_official nella conferen… - juventusfc : Si riparte! Testa, corsa, concentrazione per i tre punti! Dai ragazzi! #JuveGenoa Live Match ??… - juventusfc : Focus sul @GenoaCFC ?? Occhi sui nostri avversari di domani ?? - Imperator_98 : RT @juventusfc: KICK-OFF | INIZIA #JUVEGENOA! TUTTI INSIEME, BIANCONERI, #????N??????????????N?? Live Match ?? - PrinceOfXtreme : RT @juventusfc: Si riparte! Testa, corsa, concentrazione per i tre punti! Dai ragazzi! #JuveGenoa Live Match ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Genoa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3 - 1 MOVIOLA 2 Occasione ...Pirlo chiede alla suadi dare continuità alla vittoria ottenuta sul Napoli nel recupero di mercoledì scorso. Ai ... Pirlo(3 - 5 - 2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami,...Ancora un gol per Weston McKennie con la Juve, che da subentrato ne ha siglati ben 3. La rete segnata contro il Genoa vale un record al giocatore statunitense: è infatti il centrocampista che ha ...16.53 - FINISCE QUI! La Juventus vince 3-1 grazie ai gol di Kulusevski e Morata arrivati nel primo tempo e quello di McKennie. Non basta Scamacca al Genoa. JUVENTUS-GENOA 3-1. 90'+1' - Tripla ...