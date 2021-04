Doppio Zapata e Ilicic su rigore | l' Atalanta vince a Firenze e torna quarta

(Di domenica 11 aprile 2021) L'si adegua agli avvenimenti (le occasioni non sfruttate), ma ne esce vittoriosa comunque. Afinisce 3 - 2 per la squadra di Gian Piero Gasperini che riacquista il quarto posto in ...

Nella prima frazione sembra tutto facile per la squadra di Gasperini: la doppietta diregala ilvantaggio. Per entrambe le marcature c'è l'assistenza di Malinovskyi: prima con il calcio ...Al minuto 40, però,trova il 2 - 0 su un assist delizioso di Malinovskyi che gli regala un uno contro uno con Dragowski , che il colombiano non fallisce. Secondo tempo La Fiorentina riduce lo ...78' - Salva Milenkovic! Poi Zapata! Il difensore salva su Pasalic prima che riesca a concludere, poi l'attaccante colombiano spara alto un destro a giro. 77' - Altro doppio cambio per la Fiorentina: ...ROMA, 11 APR - L'Atalanta batte la Fiorentina 3-2 al Franchi in un posticipo della 30/a giornata di serie A, che lascia tutto invariato nella corsa alla Champions. I lombardi accumulano un doppio vant ...