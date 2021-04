Da noi a ruota libera, Giusy Buscemi: “Mi sono fermata per i figli” (Di domenica 11 aprile 2021) Si rinnova l’appuntamento con Da Noi… A ruota libera, che nella puntata dell’11 aprile ospita anche la splendida Giusy Buscemi. La protagonista di Un Passo Dal Cielo è tornata sul set dopo un evento molto importante che ha rivoluzionato la sua vita. Fatte le dovute presentazioni, Francesca Fialdini è entrata nel merito della vita privata della bella attrice siciliana, felice della scelta di aver fermato la carriera per dedicarsi alla famiglia. Ed è così che spiega la ragione che l’ha tenuta lontana dalle riprese per ben 3 anni: “Mi sono fermata per i figli, sono diventata mamma di due bambini”. L’attrice, che non ha mai fatto mistero di volere tanti figli, ha anche scherzato su una vecchia intervista nella quale dichiarava di volerne ... Leggi su dilei (Di domenica 11 aprile 2021) Si rinnova l’appuntamento con Da Noi… A, che nella puntata dell’11 aprile ospita anche la splendida. La protagonista di Un Passo Dal Cielo è tornata sul set dopo un evento molto importante che ha rivoluzionato la sua vita. Fatte le dovute presentazioni, Francesca Fialdini è entrata nel merito della vita privata della bella attrice siciliana, felice della scelta di aver fermato la carriera per dedicarsi alla famiglia. Ed è così che spiega la ragione che l’ha tenuta lontana dalle riprese per ben 3 anni: “Miper idiventata mamma di due bambini”. L’attrice, che non ha mai fatto mistero di volere tanti, ha anche scherzato su una vecchia intervista nella quale dichiarava di volerne ...

