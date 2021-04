Conte vede anche i deputati M5s: “Partito o Movimento? Non importa”. E mentre parla gli citofona Sassoli: “E’ qui per una chiacchierata” (Di domenica 11 aprile 2021) “Siamo un Partito o un Movimento? Non importano le classificazioni, dobbiamo darci una struttura light“. Dopo aver incontrato i senatori, oggi Giuseppe Conte si è presentato all’assemblea dei deputati M5s per continuare il confronto sulla rifondazione di quello che lui ha chiamato il Neo Movimento. Al centro della discussione c’è il progetto che ha presentato appena prima di Pasqua in diretta streaming, ma anche un questionario sulle cinque linee guida che i parlamentari vogliono seguire nei prossimi mesi. “Il Movimento deve assolutamente aprirsi e strutturarsi sui territori: è fondamentale”, ha detto nel corso della videoconferenza. L’ex presidente del Consiglio, lo ha detto ieri ai senatori, non vuole che la sua investitura sia “una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) “Siamo uno un? Nonno le classificazioni, dobbiamo darci una struttura light“. Dopo aver incontrato i senatori, oggi Giuseppesi è presentato all’assemblea deiM5s per continuare il confronto sulla rifondazione di quello che lui ha chiamato il Neo. Al centro della discussione c’è il progetto che ha presentato appena prima di Pasqua in diretta streaming, maun questionario sulle cinque linee guida che imentari vogliono seguire nei prossimi mesi. “Ildeve assolutamente aprirsi e strutturarsi sui territori: è fondamentale”, ha detto nel corso della videoconferenza. L’ex presidente del Consiglio, lo ha detto ieri ai senatori, non vuole che la sua investitura sia “una ...

