Conte: “Non lasciamo nulla al caso. Mi ritengo un fratello maggiore per i miei ragazzi, con Lukaku capita anche qualche bacio” (Di domenica 11 aprile 2021) Ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato dell’undicesima vittoria di fila arrivata poco fa contro il Cagliari: “Non vogliamo lasciare nulla al caso, il fatto che ci siano calciatori che si allenano dopo la partita significa che c’è sacrificio e disponibilità: e questo la dice lunga sullo spogliatoio dell’Inter. Continuo a ripetere la stessa cosa: le partite iniziano a essere di meno, ogni vittoria vale sei punti. Ieri il Milan aveva vinto, per noi era importante mantenere inalterate le distanze dalla seconda. E ci stiamo abituando a questo tipo di situazione: per molti è la prima volta il fatto di giocare sempre per vincere, sotto pressione. Sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo, penso che nel giro di quasi due stagioni siamo cresciuti tanto e sotto tutti i punti di vista. Non parlerei di conto ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter Antonioha parlato dell’undicesima vittoria di fila arrivata poco fa contro il Cagliari: “Non vogliamo lasciareal, il fatto che ci siano calciatori che si allenano dopo la partita significa che c’è sacrificio e disponibilità: e questo la dice lunga sullo spogliatoio dell’Inter. Continuo a ripetere la stessa cosa: le partite iniziano a essere di meno, ogni vittoria vale sei punti. Ieri il Milan aveva vinto, per noi era importante mantenere inalterate le distanze dalla seconda. E ci stiamo abituando a questo tipo di situazione: per molti è la prima volta il fatto di giocare sempre per vincere, sotto pressione. Sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo, penso che nel giro di quasi due stagioni siamo cresciuti tanto e sotto tutti i punti di vista. Non parlerei di conto ...

