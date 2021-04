Come indossare bene lo smanicato (Di domenica 11 aprile 2021) Lo smanicato è un capo strategico per la mezza stagione tuttavia, se portato nella maniera sbagliata, non è altrettanto strategico a livello di stile. Indossarlo seguendo qualche accortezza potrà minimizzare i margini di errore e, addirittura, renderlo il fulcro attorno cui ruota il look azzeccato. Il segreto sta proprio nel farlo protagonista: sfoggiare in bella vista lo smanicato significa dotarlo di personalità, la stessa che di conseguenza connoterà la mise che lo accoglie. Chi al contrario opta per nascondere lo smanicato sotto giacche, blazer e cappotti, lega indissolubilmente a questo indumento una sorta di imbarazzo. Perché nasconderlo? Se lo fate, è Come se non lo riteneste degno di essere mostrato. Quindi la prima distinzione doverosa è: volete uno smanicato solo ed esclusivamente ... Leggi su gqitalia (Di domenica 11 aprile 2021) Loè un capo strategico per la mezza stagione tuttavia, se portato nella maniera sbagliata, non è altrettanto strategico a livello di stile. Indossarlo seguendo qualche accortezza potrà minimizzare i margini di errore e, addirittura, renderlo il fulcro attorno cui ruota il look azzeccato. Il segreto sta proprio nel farlo protagonista: sfoggiare in bella vista losignifica dotarlo di personalità, la stessa che di conseguenza connoterà la mise che lo accoglie. Chi al contrario opta per nascondere losotto giacche, blazer e cappotti, lega indissolubilmente a questo indumento una sorta di imbarazzo. Perché nasconderlo? Se lo fate, èse non lo riteneste degno di essere mostrato. Quindi la prima distinzione doverosa è: volete unosolo ed esclusivamente ...

