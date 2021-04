Chiamatemi Giuseppe Conte ai deputati 5s | Dobbiamo strutturarci

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 11 aprile 2021) “Siamo un partito? Siamo un Movimento? A noi le classificazioni non importano un fico secco mabene a partire dai territori”. Davanti aigrillini, più agguerriti rispetto ai colleghi del Senato,prova ad avere un approccio motivazionale. L’ex premier pone al centro del suo intervento introduttivo il tema della formazione: bisogna “aggiornarsi sia a livello nazionale che internazionale”. Per poi spiegare che il centro di formazione che ha in mente servirà anche per “mettere in rete le esperienze amministrative”. Una scuola politica, insomma, di quelle vecchio stampo. Dove gli “insegnanti” potrebbero essere proprio i parlamentari che non possono essere ricandidati se la regola del limite dei due mandati rimarrà. “Una formazione continua è indispensabile, ...